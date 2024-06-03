"PIF" يقفز للمركز الثاني في تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية

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قفز صندوق الاستثمارات العامة السعودي- "PIF" من المركز الخامس إلى المركز الثاني في تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية، حسب تقرير أطلقته شركة خبراء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات CSRE.

واحتل الصندوق المرتبة الثانية العام الماضي باعتباره ثاني أعلى قيمة بين الصناديق في الإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بقيمة تتجاوز المليار دولار، وبزيادة بلغت 28%، متفوقا على الصناديق الصينية وصندوق أبوظبي للاستثمار والصندوق الكويتي والصندوق السنغافوري.

ويُعزى هذا التفوق إلى استراتيجية الصندوق التي تركز على تمكين المجتمع المحلي من خلال مبادرات متعددة، بالإضافة إلى دعمه للسندات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الصندوق السيادي - قد احتل المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق الثروة السيادية العالمية. وتم تصنيف شركة "بلا روك" باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لإدارة الأصول في العالم. وفق دراسة مؤسسة "براند فاينانس" العالمية.

وشملت دراسة "براند فاينانس" أكثر من 4400 جهة من شركات ووسائل إعلام وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالمياً، كما شملت مقابلات نوعية مع تنفيذيين في القطاع.

كان التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، قد كشف أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بلغ 2.81 تريليون ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال.

وكشف التقرير أن حجم الأصول تخطى بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال.

وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022.