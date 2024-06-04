احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 46.126 مليار دولار في مايو

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أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 46.126 مليار دولار في مايو من 41.057 مليار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.

وأبرمت مصر اتفاقا مع الإمارات في نهاية فبراير/شباط لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية، تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.

مباحثات مصرية إماراتية للتنازل عن وديعة جديدة بـ 6 مليارات دولار ضمن صفقة رأس الحكمة

وفي مايو الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري لـ"العربية Business"، أن وزارة المالية حصلت على 12 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري، ودخلت في إيرادات الموازنة وبالطبع ستؤدي لخفض العجز وأيضا استخدامها في خفض الدين.

ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر طال انتظاره بـ8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

وفي مايو الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "العربية Business" نسخه منه، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.