ارتفاع أصول جهاز الاستثمار العماني إلى 19.2 مليار ريال في 2023

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أعلن جهاز الاستثمار العماني، اليوم الثلاثاء، أن أصوله ارتفعت بأكثر من مليار ريال لتصل إلى 19.24مليار ريال في 2023.

وحقق الجهاز أرباحا تجاوزت 1.7مليار ريال العام الماضي، وارتفع العائد على الاستثمار إلى 9.95%، مؤكدا الاستمرار في تعزيز الميزانية العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 6 مليارات ريال خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2023.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الجهاز خلال لقائه الإعلامي الذي عقده اليوم في مسقط إنه يركز في استثماراته الخارجية والمحلية الجديدة على تنويعها جغرافيا وفي قطاعات متنوعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجية بالقطاعات المحلية المستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها.

وأوضح الجهازُ أن قطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج استثمر في 13 صندوقًا عالميًّا تعمل في قطاعات متعدّدة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة.

وأشار إلى أن أبرز استثماراته الخارجية المباشرة الاستثمار في كل من شركة إلكترك هايدروجين ،وأور نكست إنيرجي الأميركيتين وهايساتا الأسترالية وصندوق بلاتينيوم الاستثماري وصندوق البنية الأساسية العالمية وصندوق فايف واي الصيني.

وقال إنه سدد أكثر من 2.4 مليار ريال من المديونية منها 300 مليون ريال قبل موعد استحقاقها في العام الماضي، في إطار استمرار الجهود لتخفيض مديونية الشركات التابعة للجهاز للحد من المخاطر المالية.

وذكر أن الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية (الداخلية) ارتفع إلى نحو 2.1 مليار ريال من أصل مستهدف بلغ 1.9 مليار ريال عبر توسعة وتعزيز مشروعات حالية واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وتطوير مشروعات جديدة.

وواصل قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال الاستثمار في عدد من الدول حول العالم محققا متوسط عائد بلغ 9.8% بما يفوق المعدل المستهدف وهو عند 5%.

وذكر أن الشركات التابعة له تمكنت من إتمام 9عمليات تخارج مخطط لها ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط ما انعكس إيجابا على حجم التداول في البورصة من جهة والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.

وقال نائبُ رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات إن الجهازُ يستهدف خلال العام الجاري 5 تخارجات، 3 منها في قطاع الطاقة وتخارج واحد في قطاع اللوجستيات وآخر في قطاع الخدمات.

وأشار إلى استحداث أكثر من 1300 وظيفة للعُمانيين في الجهاز والشركات التابعة له خلال العام الماضي وبنسبة تعمين تصل إلى 76.9%.