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اقتصاد عالمي

الأمم المتحدة: الدين العام العالمي بلغ مستوى قياسيا قدره 97 تريليون دولار في 2023

الدين العام في الدول النامية وصل إلى 29 تريليون دولار

دبي - العربية.نت
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قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، حيث تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، المعروفة سابقا باسم الأونكتاد، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتبارا من عام 2022.

في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، ذكرت المنظمة أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تفوق النمو في الانفاق الأساسي العام، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

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في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج "المجالات المهمة للتنمية البشرية" كالرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى 29 تريليون دولار أو حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي- بزيادة من 16% للحصة في 2010، وفقا للأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "عالم من الدين" أنه "لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها". وأضاف أنه "يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب".

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