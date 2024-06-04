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منجم ذهب (iStock -تعبيرية)
منجم ذهب (iStock -تعبيرية)
الذهب

البترول المصرية تعلن تأسيس شركة مع "أتون" الكندية لاستغلال مناجم ذهب "أبومروات"

انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر اليوم الثلاثاء، انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات كشركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأتون مايننج إنك الكندية، حيث جرى خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة في منطقة أبومروات.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه خطوة مهمة للقيام بأعمال استكشاف الذهب واستغلاله في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية والتي تستثمر فيها الشركة الكندية في البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما.

ووفقا للبيان، فإن من شأن تأسيس الشركة الجديدة أن يكون بداية لأعمال استغلال الكشف التجاري للذهب الذي حققته الشركة في منطقتي حمامة وغرب روودرين ضمن امتياز أبومروات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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ويأتي ذلك تنفيذا للعقد الموقع بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية لاستغلال خام الذهب والمعادن المكتشفة في مساحة تقدر بحوالي 57.6 كيلومتر مربع، حيث تقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بحوالي 134.9 ألف أونصة ذهب و1.4 مليون أونصة فضة.

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