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اقتصاد أوروبا

الحكومة الألمانية تبيع حصة بـ2.5 مليار يورو في "دويتشه تيليكوم"

بجانب حصص في شركتي القطارات والبريد لجمع التمويل اللازم لإنقاذ الاقتصاد

دبي - العربية.نت
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بدأت الحكومة الألمانية بيع حصة بقيمة 2.5 مليار يورو في شركة "دويتشه تيليكوم - Deutsche Telekom" وهي الأحدث في سلسلة من التحركات الحكومية للتخارج من بعض حيازاتها في الشركات.

ويعرض بنك التنمية الألماني " KfW" المملوك للدولة، على المستثمرين المؤسساتيين 110 ملايين سهم. وبعد ذلك تصبح ملكية بنك التنمية الألماني والحكومة الألمانية 27.8% لكن يبقيان أكبر المساهمين فيها ، مع زيادة التداول الحر لأسهم الشركة.

وتحاول برلين الحصول على تمويل دون عرقلة جهود إنقاذ أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود، حيث يتم بيع حصص في شركة القطارات والبريد أيضا.

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