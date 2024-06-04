انكماش النشاط الصناعي بالولايات المتحدة في مايو الماضي

1 دقيقة للقراءة

انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلافا للتوقعات خلال شهر مايو، مع تراجع الطلبيات الجديدة والمخزونات وتباطؤ الإنتاج في القطاع.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بـ 0.5 نقطة إلى 48.7 نقطة وهي أدنى قراءة في 3 أشهر، فيما كان المحللون قد توقعوا أن يسجل 49.5 نقطة.

يذكر أن الخمسين نقطة تفصل بين النمو والانكماش.

وأعلنت 7 صناعات عن انكماش نشاطها في مايو، على رأسها مصانع المنتجات الخشبية والبلاستيك إضافة إلى المطاط والآلات.