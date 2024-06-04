بتحالف سعودي.. استلام أكبر منطقة لوجستية خارجياً في جيبوتي

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وقع تحالف مستثمرين سعوديين بالعاصمة جيبوتي، اليوم الثلاثاء، عقد المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي.

وتقع المنطقة على مساحة 120 ألف متر مربع كونها مرحلة أولى ويمتد عقدها لمدة 92 عاماً وتشتمل على معرض دائم ومنصة للصناعات السعودية، ومنطقة تبادل تجاري، تحوي عددًا من المرافق والمستودعات.

ويأتي هذا التطور برغبة مشتركة وجهود حثيثة بذلها وفد اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي برئاسة حسن بن معجب الحويزي ضم أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال، وممثلي بعض الجهات والهيئات الحكومية.

وتوفر المدينة اللوجستية السعودية وصول المنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الإفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كونها بوابة لإفريقيا، ونقطة مهمة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الإفريقي والعالمي.

وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

من جهتها وعدت السلطات المختصة في جيبوتي المستثمرين والشركات السعودية بمنحهم تسهيلات ومميزات مماثلة تماماً للشركات الجيبوتية، مستعرضة الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.