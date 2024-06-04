"آي.إف.آر": "PIF" يتوقع جمع 650 مليون جنيه إسترليني من بيع سندات

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ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر) اليوم الثلاثاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي في المملكة، يتوقع جمع 650 مليون جنيه إسترليني (829.53 مليون دولار) من بيع سندات مقومة بالإسترليني على شريحتين.

وقالت الخدمة إن الصندوق الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار حدد السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية و125 نقطة أساس بالنسبة لشريحة السندات لأجل 15 عاما.

وأضافت الخدمة أن الصفقة اجتذبت طلبيات شراء تزيد قيمتها على 3.4 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع تسعير الشريحتين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وفقا لـ "رويترز".

كانت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدأ تلقي عروض لطرح سندات مقومة بالجنيه الإسترليني على شريحتين.

وذكرت الخدمة أن طرح السندات، المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم، سيكون بالحجم القياسي المعرف أنه لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وقالت الخدمة إن صندوق الاستثمارات العامة، كلف بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان للاضطلاع بدور المنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين ابتداء من أمس الاثنين.

ويعتزم صندوق الثروة السيادي بيع السندات غير المضمونة على شريحتين في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الخاص بشركة جي.إيه.سي.آي فرست انفستمنت كومباني.

وفي الشهر الماضي، جمعت المملكة 5 مليارات دولار في عملية بيع صكوك على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.