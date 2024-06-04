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استصلاح الأراضي في مصر للزراعة- المصدر رئاسة الجمهورية المصرية
استصلاح الأراضي في مصر للزراعة - المصدر رئاسة الجمهورية المصرية
اقتصاد مصر

مصر تبحث مع كرافت هاينز العالمية زيادة استثماراتها والتعاون في القطاع الزراعي

القصير: الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص

دبي - العربية.نت
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بحث وزير الزراعة المصري السيد القصير مع مسؤولين من شركة كرافت هاينز العالمية زيادة استثماراتها في مصر.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القصير استقبل ويليام بهرينس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرافت هاينز العالمية على رأس وفد فني من الشركة وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، وذلك بحضور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد مؤكدا على التوجيهات الرئاسية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقال وزير الزراعة إن صادرات مصر الزراعية الطازجة تحقق طفرة غير مسبوقة وإن الدولة المصرية تشجع أيضا التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة.

وذكر البيان أن الوزير وجه قيادات الوزارة بالتعاون مع شركة هاينز وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساعدة في مجال استنباط أصناف تصنيعية جديدة من الطماطم وإجراء الاختبارات اللازمة بالمواسم الزراعية المختلفة بمحافظات مصر بالوجه البحري والقبلي.

وشدد على أهمية أن يتم اتباع العمليات الزراعية الجيدة أثناء الزراعة وضرورة التوافق مع متطلبات السوق العالمية والالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية سواء كان الإنتاج موجه للسوق المحلية أو للسوق الدولية تطبيقا لمتطلبات سلامة الأغذية.

كمأ وجه الشركة بالتعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية والتوسع في استخدام الأصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع وضبط عمليات التسعير من خلال آلية محددة ودراسة تسويقية سليمة تحدد وقت الحصاد وفقا لمعطيات السوق.

جدير بالذكر أن شركة كرافت هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991 بحجم استثمارات حوالي 7 مليارات جنيه.

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