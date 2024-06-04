وزير الصناعة السعودي يبحث مع مسؤولي ميناء طنجة بالمغرب التعاون في الخدمات اللوجستية

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زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الثلاثاء، ميناء طنجة المتوسط في المغرب، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين السعودية والمملكة المغربية، في الخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين، إضافة إلى الاطلاع على سير الأعمال في الميناء، ودوره في تسهيل حركة التجارة الدولية.

واطّلع الخريف خلال زيارته للميناء على مراحل معالجة الحاويات، حيث يشكّل الميناء منصة صناعية ولوجستية مهمة لأكثر من 1200 شركة في مختلف النشاطات، ومنها السيارات والطائرات والمنسوجات، ويعالج سنوياً نحو 9 ملايين حاوية.

وتجوّل الخريف برفقة المدير العام للسلطة المينائية في ميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، وتابع الخدمات اللوجستية المتميزة المقدمة في الميناء، التي تساعد في تسهيل التجارة العالمية بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي الصالح.

وتأتي الجولة ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الحالية للمغرب، التي يترأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي تعقد في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 4 إلى 6 من شهر يونيو الجاري.