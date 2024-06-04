"المالية" المصرية تعتزم تشكيل لجنة مع المستثمرين لتحسين المناخ الضريبي
اللجنة ستبحث جميع المشاكل المتعلقة بالضرائب
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قالت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع المستثمرين لبحث جميع المشاكل المتعلقة بالضرائب بهدف تحسين المناخ الضريبي في البلاد.
وأوضحت في بيان صادر عن وزارة المالية أن اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ستبحث جميع المشاكل والاقتراحات والحلول المقدمة.
وقالت إن اللجنة ستنسق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص، على أن يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل المحالة للجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
وأضافت رشا عبدالعال إلى أن المصلحة ماضية في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مشيرة إلى أنه تم دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي.
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