"كابيتال إيكونوميكس" سترفع على الأرجح توقعها لنمو اقتصاد الإمارات بعد قرارات "أوبك+"

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قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إنها سترفع على الأرجح توقعها للنمو في الإمارات من 4.5% إلى 5.5% في 2025، ما من شأنه أن يجعلها أسرع اقتصادات الخليج نموا للعام الثالث على التوالي.

لكنها أشارت في مذكرة بحثية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن توقعاتها الحالية للنمو في دول الخليج عدا الإمارات تبدو متفائلة أكثر من اللازم في ضوء قرار أوبك+ بتمديد خفض إنتاج النفط، مضيفة أنها تعتزم خفض التوقعات رسميا بما بين 0.3 إلى 0.5 نقطة مئوية لعام 2024 في تقريرها المقبل حول آفاق النمو.

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كان تحالف أوبك+ قرر الأحد الماضي تمديد خفض للإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2025 في الوقت الذي قرر فيه عدد من أعضائه تمديد خفض طوعي إضافي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر/أيلول قبل إلغائه تدريجيا على مدار الاثني عشر شهرا التالية.

وقالت المذكرة البحثية إن الإلغاء التدريجي للخفض اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل يعني أن نمو القطاع النفطي بالخليج سيكون أضعف هذا العام مما توقعته المؤسسة سابقا مما يدفعها لخفض توقعاتها لنمو الاقتصادات الخليجية في العامين الحالي والمقبل.

لكنها استدركت أن حصة الإنتاج الجديدة للإمارات ستعزز نموها بشكل ملحوظ في 2025.

وأقر تحالف أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2025 عند 39.725 مليون برميل يوميا، قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها الدول بصورة منفردة، مع زيادة حصة الإنتاج المستهدفة في الإمارات بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 3.519 مليون برميل يوميا.

الإيرادات النفطية

قالت كابيتال إيكونوميكس إن تأثير قرار أوبك+ على الإيرادات النفطية لدول الخليج يتوقف على أسعار الخام لكنها لا تتوقع يكون للقرار تأثير كبير.

كانت المؤسسة رفعت أمس توقعها لسعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري من 75 دولارا في توقع سابق، لكنها أوضحت اليوم أن استمرار انخفاض الإنتاج سيمحو أثر تلك الزيادة على ميزان المعاملات الجارية ورصيد الميزانية بدول الخليج في 2024.

الإمارات

قالت كابيتال إيكونوميكس إن من المرجح أن تكون الإمارات استثناء بين دول الخليج إذ إنها خرجت "فائزة" من اجتماع أوبك+ الذي قرر رفع حصتها الإنتاجية بواقع 300 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت أن زيادة الإنتاج النفطي في العام المقبل 3% تقريبا مقارنة بتوقعاتها السابقة يعني أن مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج المحلي للإمارات سترتفع 0.7% حتى مع انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت أن يمكن ذلك المسؤولين في الإمارات من الاستمرار في السياسة المالية التيسيرية مستقبلا في ضوء أن الإمارات لديها فائض كبير في كل من ميزان المعاملات الجارية والميزانية.