أجور العمال في اليابان تقفز بأكبر قدر منذ عام 1994

1 دقيقة للقراءة

ارتفعت الأجور الأساسية للعمال في اليابان بأكبر قدر منذ عام 1994، في إشارة إلى أن تعهدات الشركات بزيادة الأجور بدأت تدخل حيز التنفيذ.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية أن الأجر الأساسي ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل.

وقد تساعد هذه البيانات بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن قام في مارس الماضي بأول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007.

ويجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية.

وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يقوم باتخاذ خطوة مبكرة لرفع أسعار الفائدة مع استمرار ضعف الين الذي يهدد بتزايد نمو أسعار السلع المستوردة.