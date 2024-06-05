اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة ومؤسسة ائتمان الصادرات الألمانية

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شهد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة المملوك للحكومة ومؤسسة ائتمان الصادرات الألمانية لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء عن بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الضمانات السيادية الحكومية"، ولم تورد مزيدا من التفاصيل.