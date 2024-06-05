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المصرف العراقي للتجارة و مؤسسة ائتمان الصادرات الألمانية - واع
مراسم توقيع اتفاق بين المصرف العراقي للتجارة و مؤسسة ائتمان الصادرات الألمانية - واع
اقتصاد العراق

اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة ومؤسسة ائتمان الصادرات الألمانية

لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية

دبي - العربية.نت
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شهد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة المملوك للحكومة ومؤسسة ائتمان الصادرات الألمانية لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء عن بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الضمانات السيادية الحكومية"، ولم تورد مزيدا من التفاصيل.

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