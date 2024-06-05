الجزائر تشتري 800 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

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قال متعاملون أوروبيون إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو 800 ألف طن من قمح الطحين اللين في مناقصة دولية أغلقت، أمس الثلاثاء.

وأضافوا أن التقارير أفادت بأن سعر الشراء تراوح بين 279 دولارا و279.50 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن. ووردت تقارير عن شراء كميات بسعر 280 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن خلال النصف الأول من أغسطس/آب.

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وأشارت تقديرات إلى شراء 600 ألف طن لكن معظم التقديرات التجارية كانت في حدود 800 ألف طن.

ومناقصات التوريد الجزائرية تكون من مناشئ خيارية لكن عادة ما يتم توفير جزء كبير من المشتريات من منطقة البحر الأسود.

كانت الجزائر طلبت خلال الشهر الماضي شراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري في عطاءاتها كمية أكبر بكثير من الحجم الاسمي المطلوب.

ومن المقرر شحن القمح في عام 2024 على فترتين من مناطق الإمداد الرئيسية بما في ذلك أوروبا: من أول يوليو تموز وحتى منتصف الشهر ومن 16 إلى 31 يوليو تموز. وإذا كان المنشأ من أميركا الجنوبية أو أستراليا فسيتم الشحن قبل ذلك بشهر واحد.

وتعتبر الجزائر مشتريا مهما للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، لكن المصدرين الروس يتوسعون بقوة في السوق الجزائرية.