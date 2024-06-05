المتداولون يقلصون رهانات خفض الفائدة الأوروبية بعد البيانات الاقتصادية

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دفعت البيانات الاقتصادية القوية في منطقة اليورو والنمو السريع للأجور إلى جانب معدلات التضخم الثابتة، بعض المحللين والمستثمرين إلى التردد في توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في 2024

وقلص المتداولون رهانات التيسير النقدي في الوقت الحالي، خاصة بعد استبعاد خفض الفائدة في يوليو من قِبل بعض صناع السياسة النقدية، والتصريحات الأخيرة لمحافظ المركزي النمساوي Robert Holzmann بأن التخفيض مرتين في عام 2024 قد يكون كافيا.

ويشعر بعض الأعضاء في المركزي بالقلق حاليا من أن خفض الفائدة في اجتماعات متتالية يمكن أن يدفع الأسواق إلى اتخاذ هذه الوتيرة كخط أساس لها.