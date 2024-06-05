بريطانيا تبدأ تداول أول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

دقيقتان للقراءة

اصطف افراد يوم الأربعاء خارج مقر بنك إنجلترا في لندن وفي مكاتب البريد في أنحاء المملكة المتحدة للحصول على أول أوراق نقدية في البلاد تحمل صورة الملك تشارلز الثالث.

ستظهر صورة الملك على الأوراق النقدية الأربع التي أصدرها بنك إنجلترا من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا – دون أي تعديلات أخرى على التصميمات الحالية.

وستطرح تلك الاوراق النقدية جنبا إلى جنب تلك التي تظهر والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، التي خلفها بعد وفاتها في سبتمبر/أيلول 2022.

طرحت بالفعل في السابق العملات المعدنية والطوابع التي تحمل صورة تشارلز.

ورغم تراجع المعاملات النقدية، إلا أنها تظل ذات أهمية خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، ومن يحصلون على الرعاية الاجتماعية من مكاتب البريد المحلية.

وتماشيا مع توجيهات العائلة المالكة، ستتم طباعة الأوراق النقدية الجديدة فقط لتحل محل تلك المستهلكة، ولتلبية أي زيادة في الطلب عليها.

يتم تداول أكثر من 4.6 مليارات ورقة نقدية صادرة من بنك إنجلترا، تبلغ قيمتها حوالي 82 مليار جنيه استرليني (105 مليارات دولار).

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي "إنها لحظة تاريخية، لأنها المرة الأولى التي نغير فيها صورة الحاكم على أوراقنا النقدية. نحن نعلم أن النقد مهم لكثير من الناس، ونحن ملتزمون بطرح الأوراق النقدية”، طالما أن الجمهور يطالب بها.

في أبريل/نيسان، تم عرض الأوراق النقدية على تشارلز التي تحمل صورته، فأشاد بها ووصفها بأنها ”مصممة بشكل جيد للغاية”، معبرا عن دهشته لكونه العاهل الثاني فقط الذي تظهر صورته عليها.

فرغم أن بنك إنجلترا بدأ في إصدار الأوراق النقدية في القرن السابع عشر، إلا أن الملكة إليزابيث الثانية كانت أول ملك بريطاني يحصل على هذا الشرف في عام 1960 على ورقة نقدية بقيمة جنيه استرليني واحد.