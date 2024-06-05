تباطؤ نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الأول 2024 وسط تراجع إنفاق الأسر

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واصل الاقتصاد الأسترالي سلسلة من النمو الضعيف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة على إنفاق الأسر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1% في الربع، من 0.3% في الربع الرابع من العام الماضي وهي نسبة تم تعديلها إلى الأعلى.
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى نمو الاقتصاد 0.2% في الربع الأول من العام الجاري.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي في أستراليا 1.1% أي أقل من التوقعات البالغة 1.2%.
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