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اقتصاد مصر

مصر.. "الكهرباء" و"البترول" تعلنان انتهاء تخفيف الأحمال لساعة إضافية

عودة الغاز تدريجياً لشركات الأسمدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقد أكدتا عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل حيث إن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

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وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة ذكر بيان "اعتباراً من الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادت الغاز لها عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء فى ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات".

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