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iStock-العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
iStock-العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
اقتصاد

واشنطن تشترط تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا لمنح كييف 50 مليار دولار

يتم سدادها من خلال أرباح الأصول الروسية المجمدة

دبي - العربية.نت
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تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقرض بقيمة 50 مليار دولار، سيتم سداده من خلال أرباح الأصول الروسية المجمدة في حال مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن وثيقة تم إعدادها للمناقشة في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، والذي سيعقد اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تشترط تمديد العقوبات إلى أجل غير مسمى، كما تدرس خيارات أخرى في حال عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات أو إذا لم تصل الأرباح إلى مستوى المدفوعات المطلوبة.

في 20 مايو/أيار الماضي، ذكرت "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة حثت دول مجموعة السبع على منح أوكرانيا قرضاً مضموناً بعائدات الأصول الروسية المجمدة، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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ووفقاً لهذه الخطة تستطيع دول مجموعة السبع تزويد كييف بمبلغ 50 مليار دولار في مطلع هذا الصيف إذا تمت الموافقة على الخطة المذكورة.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

من الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا جمدوا أصولاً روسية بنحو 300 مليار دولار، من بين هذه الأصول يوجد نحو 5-6 مليار دولار في الولايات المتحدة، ومعظم الأصول المجمدة في أوروبا، بما في ذلك بالمنصة الدولية "يوروكلير" في بلجيكا.

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