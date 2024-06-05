"المركزي" الكندي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%

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أعلن البنك المركزي الكندي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75% بما يتماشى مع التوقعات.

قال نورس حافظ، استراتيجي الأسواق بأكاديمية تريدر فاكتوري، إن "المركزي" الكندي أشار إلى أنه لا يوجد حاجة إلى الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة والسياسة النقدية التشديدة.

وأضاف حافظ، في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك المركزي أرجع قرار خفض الفائدة إلى أن معدلات التضخم عند 2.6% وهي ضمن النطاق المستهدف في كندا والبالغ 2 إلى 3%.

وأوضح أن المرجح في الفترة المقبلة هو المزيد من خفض الفائدة في كندا، وكذلك في منطقة اليورو مع انكماش قراءة أسعار المنتجين عن شهر مايو بواقع 1% وهو الانكماش السادس على التوالي.

ورجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع الغد، وسيتبع الخفض التدريجي في سبتمبر وديسمبر.

كان المدير الإقليمي لشركة "أوربكس" في الشرق الأوسط محمد المريري، توقع أن نشهد أول خفض للفائدة من قبل البنوك المركزية لدول مجموعة السبع حيث نتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي و"المركزي" الكندي لخفض أسعار الفائدة.

وقال المريري في مقابلة مع "العربية Business"، إن التحسن في بعض المؤشرات والأرقام الاقتصادية في أوروبا خلال الفترة الماضية وعلى رأسها التضخم تدعم هذه الخطوة على أرض الواقع.