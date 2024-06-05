"فيتش": ارتفاع حالات التخلف عن سداد قروض العقارات التجارية في أميركا خلال 2023
مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة
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قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حالات التخلف عن سداد القروض المدعومة بالرهن العقاري التجاري في أميركا ارتفعت خلال العام الماضي مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وكشفت الوكالة أن إجمالي معدل التخلف عن سداد القروض السنوية ارتفع إلى 0.9% خلال العام الماضي من 0.3% في عام 2022.
كما ارتفع العجز في سداد الديون المتعلقة بقطاع المكاتب بشكل أكبر العام الماضي ليصل إلى 4.8 مليار دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار فقط في العام 2022.