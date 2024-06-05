"قناة السويس" تمدد العمل بتخفيضات الرسوم لنحو 12 نوعا من السفن والناقلات

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أصدرت هيئة قناة السويس حزمة من المنشورات الخاصة بمد العمل بالتخفيضات المقدمة لنحو 12 نوعا من السفن والناقلات حتى نهاية العام الجارى.

وقررت الهيئة مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غربي أوروبا (بداية من ميناء CADIZ وما شماله، واستمرار التخفيضات الممنوحة لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التى تعمل بين موانئ منطقة شرق الأميركتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى.

وأصدرت الهيئة منشورا باستمرار العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا (وما جنوبها بغرب إفريقيا) من جهة وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى.

وشملت المنشورات مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف [المحملة/الفارغة] (سواء التى يطبق عليها فئة رسوم "سفن الصب الجاف" (3L/3B) أو فئة رسوم "السفن الأخرى" (13L) العاملة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر من جهة وموانئ منطقة جنوب غرب إفريقيا من جهة أخرى.

وتم مد العمل بالمنشور الخاص بناقلات الغاز الطبيعى المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأميركتين وموانئ الخليج الأميركي من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى وذلك لناقلات الغاز الطبيعى المسال التى تعبر قناة السويس اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

ومدت الهيئة العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة بالبترول الخام أو الفارغة) العاملة بين مناطق الخليج الأميركي ومنطقة الكاريبى وأميركا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى.

وبالنسبة لناقلات الغاز البترولى المسال قررت الهيئة مد العمل التخفيض الممنوح للناقلات (المحملة أو الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأميركتين والخليج الأميركي من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى.

وأصدرت قناة السويس منشور ملاحى بمد العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات "المشتقات البترولية" المحملة (فئة رسوم 2L) العاملة بين مناطق الخليج الأميركي ومنطقة الكاريبى وأميركا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى.

وتضمن أحد المنشورات الملاحية مد العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات الكيمياويات والسوائل الأخرى المحملة (فئة رسوم 6L) / الفارغة (فئة رسوم 6B) العاملة بين الخليج الأميركي (بدءاً من ميناء ميامى والموانئ التى تقع غربه داخل الخليج الأميركي) وكذا الموانئ التى تقع جنوب الخليج الأميركي من جهة ومناطق الهند وما شرقها من جهة أخرى.

وقررت الهيئة مد التخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات المحملة أو الفارغة القادمة من الساحل الشرقى للأميركتين والخليج الأميركي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وتم مد الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات (المحملة/الفارغة) القادمة مباشرة من موانئ شمال غربي أوروبا (مضافاً إليها ميناء طنجة) بداية من ميناء (Algeciras) ومتجهة مباشرة إلى ميناء (Port Klang) وما شرقه بموانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى من الزيادة فى رسوم العبور العادية بنسبة 15%.

وأصدرت الهيئة منشور ملاحيا بمد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن "حاملات السيارات" (المحملة/الفارغة) التى تعمل مباشرة فى الاتجاهين بين موانئ "الساحل الشرقي للأميركتين والخليج الأميركي" من جهة وموانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا (بداية من ميناء Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى.