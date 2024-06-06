ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية خلال الأسبوع الماضي
سوق العمل بدأت في استعادة التوازن والاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة
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أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو ثمانية آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو/حزيران، وذلك وفقا للبيانات المعدلة على أساس موسمي.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع، "رويترز".
وبدأت سوق العمل في استعادة التوازن والاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 بهدف إبطاء الطلب في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات، الخميس الماضي، ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع السابق حينها.
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ثلاثة آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو/أيار.
وتستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 إبطاء الطلب في الاقتصاد بشكل عام.
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