ارتفاع عدد موظفي القطاع الخاص بالسعودية إلى 11.37 مليون موظف في مايو

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أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لشهر مايو (2024)، وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث تخطى حاجز 11.371مليون عامل في القطاع الخاص خلال شهر مايو؛ مما يدل على النمو المستمر في خلق الوظائف بالقطاع.

وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مايو 2.358 مليون عاملًا تقريبا، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.387مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 971.32 ألف مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9.013 مليون عامل تقريبا، منهم 8.64 مليون مقيم، و371.32 ألف مقيمة.

وأظهر التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مايو، حيث انضم 30.881 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودية في القطاع الخاص" الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.