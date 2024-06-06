بنك التنمية الألماني يقرض المغرب 100 مليون يورو

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وقع المغرب وبنك التنمية الألماني، بالرباط أمس، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو، من أجل دعم برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في 8 سبتمبر الماضي.

وتنص الاتفاقية التي وقعها الوزير المغربي المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ومديرة قسم في بنك التنمية الألماني ساندرا روليدر، على دعم المغرب في تدبير تداعيات الزلزال والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة المحلية، والمساهمة في إعادة بناء المناطق المتضررة من مخلفات الزلزال، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".