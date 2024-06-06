بنك مصر يصدر ودائع ادخارية بالجنيه المصري بعائد يصل إلى 22% سنوياً

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اصدر بنك مصر، الوعاء الادخاري الجديد ودائع "فليكس" وذلك بمدد استحقاق متنوعة؛ وبعائد يصل إلى 22% سنويًا.

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن وديعة فليكس بمدة 6 أشهر تتمتع بمعدل عائد 22% سنويًا ويصرف العائد عند الاستحقاق (بنهاية مدة الوديعة)، ووديعة فليكس بمدة 9 أشهر تتمتع بمعدل عائد 21% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

وأضاف البنك أن الودائع تصدر بالجنيه المصري للأفراد الطبيعيين فقط، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من نفس يوم الشراء.

وأوضح البيان أنه يمكن الاقتراض بضمان الودائع بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الوديعة في أي وقت قبل نهاية مدتها وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن إصدار الودائع من أي فرع من فروع البنك النمطية التي يصل عددها إلى حوالي 850 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار البنك إلى أنه يحرص دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.