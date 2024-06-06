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محصول القمح - (آيستوك)
محصول قمح - (آيستوك)
اقتصاد تونس

تونس تطرح مناقصة دولية لشراء 125 ألف طن من القمح والشعير

من مناشئ اختيارية

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن ديوان الحبوب الحكومي في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 50 ألف طن من قمح الطحين اللين وقرابة 75 ألف طن من الشعير المستخدم كعلف للحيوانات.

وأضاف المتعاملون أن المنشأ اختياري، كما أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو غدا الجمعة الموافق السابع من يونيو/حزيران.

وفي سياق أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية الشهر الماضي عن توثيق اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لإنجاز مشاريع فلاحية.

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وأوضحت الوزارة في بيان "تولى التوقيع على هذه الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، وبدر محمد السعد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالعاصمة المصرية القاهرة".

وأضافت أن المشروع يتعلق "بحماية الأراضي الفلاحية من الانجراف والتهيئة المائية الفلاحية وحماية السهول الكبرى من الفيضانات وتنمية الغابات وتهيئة المسالك الفلاحية والتزويد بمياه الشرب وتطوير المنظومات وسلاسل القيمة والتشجيع على بعث المشاريع في المجال الفلاحي لاسيما المشاريع الصغرى المدرة للدخل والقابلة للتطور والاستدامة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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