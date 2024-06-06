مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وزارة المالية العمانية
وزارة المالية العمانية
اقتصاد عمان

سلطنة عُمان تخفض الدين العام إلى 14.5 مليار ريال

انخفض إلى 33.9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سددت سلطنة عُمان صكوكًا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي، لينخفض حجم الدَّيْن العام من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م إلى 14.5 مليار ريال عُماني، ما أسهم في تراجع نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% بنهاية العام الماضي إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عُمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.

ووضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدَّيْن العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدَّيْن العام من 74% في نهاية العام الماضي إلى 71% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدَّيْن العام، وتعزيز سوق الدَّيْن المحلي بمعدل مخاطر أقل وفق وكالة الأنباء العمانية.

ميزانية سلطنة عمان تسجل فائضاً قدره 936 مليون ريال في 2023 اقتصاد اقتصاد عمان ميزانية سلطنة عمان تسجل فائضاً قدره 936 مليون ريال في 2023

وأكدت الوزارة على استمرارها في توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدَّيْن العام، وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية، وتهدف الحكومة من سداد الدَّيْن إلى تقوية المركز المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدَّيْن العام، وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
انتصار كبير لترمب.. وقف قضية التدخل بانتخابات الرئاسة الأميركية في جورجيا انتصار كبير لترمب.. وقف قضية التدخل بانتخابات الرئاسة الأميركية في جورجيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط