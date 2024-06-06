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سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
سفينة شحن في البحر الأحمر - تعبيرية آيستوك
البحر الأحمر

انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن

قالت إن الحادث وقع على بعد 19 ميلاً بحرياً تقريباً غربي المخا باليمن

القاهرة - رويترز
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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر اليوم، على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غربي المخا باليمن.

وذكرت "أمبري" في مذكرة أن مواصفات السفينة تتطابق مع الفئة التي تستهدفها حركة الحوثي التي تشن هجمات على سفن قبالة سواحل اليمن منذ عدة أشهر.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إن السفينة كانت في طريقها من أوروبا إلى الإمارات ولم تكن تبث إشارة نظام التعرف الآلي في ذلك الوقت. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

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وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في طريق الشحن الحيوي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وأجبر هذا شركات الشحن على تحويل مسار الشحن البضائع إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة من طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب إفريقيا، وأثار مخاوف من أن اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وتتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، تقول إنها تشن هجماتها تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في قطاع غزة.

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