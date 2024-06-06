"التجارة" السعودية: إطلاق مؤشرات معلنة على وكالات السيارات العام المقبل

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قال وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، إنه سيتم إطلاق مؤشرات معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من 2025.

وأضاف القصبي أنه تم رصد ممارسات خاطئة لوكالات السيارات في السوق. جاء ذلك ردا على سؤال في مجلس الشورى، الأربعاء، عن وجود احتكار في وكالات السيارات.

وقال "إن الأنظمة في السعودية تمنع الاحتكار، حيث تراقب الوزارة هذا القطاع، إذ تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وإصدار عقوبات بشأنها"، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام المقبل 2025، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وفي تساؤل عن خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، لفت القصبي إلى أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الكبرى تكون خلال المراحل الأولى من عمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد إلى المنافسة الشديدة في بعض القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميزات التنافسية للمدن والمناطق.

وأكد وجود عمل تكاملي مع 13 جهة حكومية ممثلة في اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة التستر التجاري، حيث تم إصدار لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتم تطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه في التستر وتوجيه الفرق الرقابية.

وفي تساؤل حول الصعوبة في تقديم المستهلكين الشكاوى، ذكر الوزير، أن لدى الوزارة قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها، كتطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900، مشيراً إلى أنه تم استقبال أكثر من 860 ألف بلاغ العام الماضي، وتمت معالجتها.