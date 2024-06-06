"المركزي" الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2019

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أعلن البنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75% بما يتماشى مع التوقعات، وذلك للمرة الأولى منذ 2019.

وكان قرار خفض أسعار الفائدة متوقعا على نطاق واسع في اجتماعه في فرانكفورت، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، انخفاضًا من 4% القياسية التي سجلها منذ سبتمبر 2023.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في بيان: "بناءً على تقييم محدث لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، فمن المناسب الآن تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من إبقاء الأسعار ثابتة"، بحسب شبكة "CNBC" الأميركية.

في توقعات الاقتصاد الكلي المحدثة التي سيتم تحليلها عن كثب من قبل المستثمرين، رفع موظفو البنك المركزي الأوروبي توقعاتهم السنوية لمتوسط ​​التضخم الرئيسي لعام 2024 إلى 2.5% من 2.3% سابقًا.

رفع توقعات التضخم في أوروبا

كما رفع البنك توقعاته لعام 2025 إلى 2.2% من 2%. وظلت توقعات عام 2026 عند 1.9%.

لقد قامت أسواق المال بتسعير كامل لانخفاض 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو. إنه أول خفض منذ سبتمبر 2019، عندما كان مرفق الودائع في المنطقة السلبية.

ولم تسعّر الأسواق سوى تخفيض واحد آخر هذا العام، لكن خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا حدوث تخفيضين آخرين خلال الفترة.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي بدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق، فإن التخفيض في يونيو/حزيران من شأنه أن يضعه في مرتبة أعلى من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مسيرته نحو التخفيض، حيث لا يزال أكبر بنك مركزي في العالم متعثرا بسبب معدل التضخم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قالت لاغارد في مؤتمرها الصحافي الأخير إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي "يعتمدون على البيانات، وليس على بنك الاحتياطي الفيدرالي".

أصبحت كندا يوم الأربعاء أول دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تخفض أسعار الفائدة في الدورة الحالية، في حين أعلن البنكان المركزيان في السويد وسويسرا بالفعل عن تخفيضات أسعار الفائدة الخاصة بهما هذا العام.

3 عمليات خفض فائدة متوقعة

وقال أحمد أسامة، محلل أسواق في شركة Evest، إن تخفيض البنك المركزي الأوروبي للفائدة في اجتماع اليوم أمر محسوم، ولكن السؤال حول كيفية خفض الفائدة مستقبلا، لدعم مستويات النمو وهذه هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها.

وأضاف أسامة "مشكلة المركزي الأوروبي أنه يحتاج إلى دعم النمو بعد تحسن أرقام التضخم، والمستثمرون ينتظرون عملية التيسير النقدي القادمة، والتي ستكون مبنية على البيانات الاقتصادية، لأن فكرة البدء في خفض الفائدة قبل الفيدرالي الأميركي ستضعف اليورو مقابل الدولار، وبالتالي ارتفاع السلع وعودة التضخم للارتفاع".

وتوقع أسامة أن يتحفظ في المركزي الأوروبي في خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

وقال "نحن سنكون أما 3 عمليات خفض للفائدة من جانب المركزي الأوروبي في 2024، وهذا في حال بدأ الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة".

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، إن ارتفاعات سعر اليورو مقابل الدولار بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، يعود إلى حالة الترقب في الأسواق لمعرفة التوجه المستقبلي للبنك من خلال حديث كريستين لاغارد.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن المحرك للبنك المركزي الأوروبي لاتجاه صوب خفض جديد للفائدة في الفترة المقبلة سيتوقف على تلقى إشارات واضحة من الفيدرالي الأميركي على بدء مسار خفض الفائدة.

وقال الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول، إن التخفيض القادم في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات فقط.

وأضاف أن التوقعات بأن يكون التخفيض المقبل بنسبة 25% ولمرتين فقط، فيما يتوقع البعض الآخر أن يقوم البنك بنحو 3 تخفيضات، وهذا مرتبط بما سيقوم به الفيدرالي الأميركي والذي سيكون في سبتمبر المقبل.