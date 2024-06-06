"الموارد البشرية" السعودية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي
ستكون لمدة 4 أيام
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، والتي ستكون 4 أيام.
وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها في منصة "إكس" أن الإجازة ستبدأ من يوم عرفة الموافق السبت 15 يونيو 2024م.
ولفتت وزارة الموارد البشرية إلى مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
🗓️ || موعد إجازة #عيد_الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، وكل عام وأنتم بخير.— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 6, 2024
#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/rPP9BEWlSa
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