"الوكالة المصرية للشراكة" و"كويكا" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية بإفريقيا
بهدف تقديم الدعم التنموي للدول الإفريقية
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وقعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) مذكرة تفاهم للقيام بمشروعات تنموية في دول ثالثة في إفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الخميس، إن المذكرة جرى توقيعها في العاصمة الكورية سول على هامش قمة كوريا إفريقيا.
وذكر البيان أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي بعد مفاوضات جرت خلال العامين الأخيرين للتوصل إلى الصيغة النهائية، والتي تتيح قيام الجانبين المصري والكوري بتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات ومشروعات تنموية في الدول الإفريقية في عدة مجالات هامة مثل الزراعة والري والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى توسيع عملها لتقديم الدعم التنموي للدول الإفريقية من خلال التعاون الثلاثي مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يساهم في دعم قدرات الدول الإفريقية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق وقعت الوكالة مذكرة تفاهم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، كما أنها ترتبط باتفاقيات مع وكالة التنمية اليابانية ووكالة التنمية الكولومبية.
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