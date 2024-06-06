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الأمن السيبراني

"مستشفيات لندن" تلغي العمليات الجراحية بعد هجوم إلكتروني

شركة "Synnovis" انتقلت إلى استخدام الملاحظات الورقية

دبي - العربية.نت
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ألغت عدة مستشفيات في لندن إجراء عمليات جراحية بسبب هجوم إلكتروني على شركة "Synnovis" التي تقدم خدمات للمختبرات.

وتم إخبار الطاقم الطبي في "King’s College Hospital" أن شركة "Synnovis" قد انتقلت إلى استخدام الملاحظات الورقية وتقوم بنقل نتائج الاختبار إلى الأقسام عبر الهاتف، حيث أثّر الهجوم على جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركة، ما أدى إلى انقطاع العديد من الخدمات.

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