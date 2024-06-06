الأمن السيبراني
"مستشفيات لندن" تلغي العمليات الجراحية بعد هجوم إلكتروني
شركة "Synnovis" انتقلت إلى استخدام الملاحظات الورقية
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
ألغت عدة مستشفيات في لندن إجراء عمليات جراحية بسبب هجوم إلكتروني على شركة "Synnovis" التي تقدم خدمات للمختبرات.
وتم إخبار الطاقم الطبي في "King’s College Hospital" أن شركة "Synnovis" قد انتقلت إلى استخدام الملاحظات الورقية وتقوم بنقل نتائج الاختبار إلى الأقسام عبر الهاتف، حيث أثّر الهجوم على جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركة، ما أدى إلى انقطاع العديد من الخدمات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"المركزي" الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2019
البنك خفض الفائدة إلى 3.75% بما يتماشى مع التوقعات
اقتصاد
-
"غولدمان ساكس" يتوقع ضخ أموال ضخمة في أسواق الأسهم اعتبارا من يوليو
البنك رجح أن تستفيد أسعار الأسهم من العوامل الموسمية وزيادة مشاركة المستثمرين ...
أسواق المال
-
خبير للعربية: خفض الفائدة القادم من "المركزي" الأوروبي سيعتمد على البيانات فقط
قال الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول، إن التخفيض القادم في أسعار ...
أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية