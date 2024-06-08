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خط تجميع في مصنع سيارات شركة شاومي في العاصمة الصينية بكين – (شينخوا)
مصنع سيارات في الصين
اقتصاد تركيا

تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات من الصين

القرار يسري اعتباراً من السابع من يوليو

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة التجارة التركية اليوم السبت إن تركيا ستفرض رسوما جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات من الصين لوقف تدهور محتمل في ميزان المعاملات الجارية وحماية الشركات المحلية لصناعة السيارات.

وتواجه الصين ضغوطا تجارية متزايدة على مستوى العالم بسبب تنامي صادراتها من السيارات الكهربائية، وتقول دول كثيرة إن هذه الصادرات تتلقى دعما كبيرا من بكين لدعم اقتصادها المتعثر.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية إضافية بصورة مؤقتة.

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وأظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية أن الحد الأدنى للرسوم الإضافية سيبلغ سبعة آلاف دولار للمركبة الواحدة، وسوف يسري هذا القرار اعتبارا من السابع من يوليو/ تموز.

وقالت الوزارة "ستُفرض رسوم جمركية إضافية على واردات سيارات الركاب التقليدية والهجينة من الصين من أجل زيادة الحصة المتناقصة للإنتاج المحلي وحمايتها".

وأضافت الوزارة في بيان أن قرار فرض رسوم جمركية إضافية تم اتخاذه مع الأخذ في الاعتبار مستهدفات العجز في ميزان المعاملات الجارية والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحليين.

ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية سيطبق إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7 آلاف دولار.

وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

وتشجع الحكومة على زيادة الإنتاج والصادرات لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ 45.2 مليار دولار العام الماضي.

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