صندوق النقد الدولي يحذر أميركا من تفاقم العبء المالي

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن غيتا غوبينات النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي حثت الولايات المتحدة على تقليص أعبائها المالية المتزايدة، قائلة إن النمو القوي لأكبر اقتصاد في العالم يمنحها فرصة "واسعة" لكبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب.

وقالت غوبينات في مقابلة مع الصحيفة "بالنسبة للولايات المتحدة، نرى أرضية واسعة أمامها لتقليص العجز المالي، نظرا أيضا لقوة الاقتصاد الأميركي".

ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06% في 2025 - أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة في 2015.