مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تعبيرية عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل - (آيستوك)
صورة تعبيرية عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل
اقتصاد إسرائيل

وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى محادثات "ماراثونية" بشأن موازنة 2025

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا 2% تقريبا هذا العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.

وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف غاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 يونيو/ حزيران، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين. ومن المقرر أن يشارك محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.

وقال سموتريتش في الرسالة "سأطلب منكم الاستعداد لمناقشات ماراثونية يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يونيو". وأضاف إن المحادثات ستشمل فحص البيانات للحصول على صورة شاملة وواضحة للتعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات التي تواجهها البلاد.

كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة طاقة طاقة كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة

وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا 2% تقريبا هذا العام.

وواجه سموتريتش انتقادات من الرأي العام ونواب المعارضة بسبب السماح بزيادات كبيرة في الإنفاق لتمويل الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ أن شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وكذلك ضد حزب الله في لبنان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الحكومة الألمانية ترفض إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخسارة في انتخابات أوروبا الحكومة الألمانية ترفض إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخسارة في انتخابات أوروبا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط