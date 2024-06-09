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اقتصاد الكويت

"S&P" تؤكد التصنيف السيادي للكويت عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي دعمت التصنيف

دبي - العربية.نت
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أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند ‭A‬+مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف جاء بدعم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وأوضحت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها في دول الخليج، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في المتوسط خلال السنوات المتراوحة بين 2025 و2027، مقارنة بانكماش نسبته 2.3% في عام 2024.

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