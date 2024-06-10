صندوق الاستثمارات العامة يحصل على 4 جوائز بينها أفضل صفقة صكوك للعام
شملت أفضل فريق خزانة وتمويل شبه سيادي للعام
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أربع جوائز خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024.
وشملت الجوائز أفضل فريق خزانة وتمويل شبه سيادي للعام، فيما كانت الجائزة الثانية أفضل صفقة في أسواق المال الإسلامية للعام.
وكانت الجائزة الثالثة عن أفضل صفقة رائدة للعام، والجائز الرابعة عن أفضل صفقة صكوك للعام.
حصل #صندوق_الاستثمارات_العامة على أربع جوائز خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024. pic.twitter.com/8KSJvhPdUg— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 10, 2024
-
صندوق الاستثمارات العامة: إتمام تسعير سندات بـ650 مليون جنيه إسترليني
تجاوزت نسبة تغطية العرض 6 أضعاف إجمالي الإصدار
اقتصاد
-
صندوق الاستثمارات العامة يعتزم إصدار سندات مقومة بالإسترليني
السندات على شريحتين لأجلي 5 سنوات و15 سنة
اقتصاد
-
صندوق الاستثمارات العامة يطلق مجموعة نيو للفضاء "NSG"
لتمكين قطاع صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية في السعودية
اقتصاد