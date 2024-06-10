صندوق الاستثمارات العامة يحصل على 4 جوائز بينها أفضل صفقة صكوك للعام

1 دقيقة للقراءة

حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أربع جوائز خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024.

وشملت الجوائز أفضل فريق خزانة وتمويل شبه سيادي للعام، فيما كانت الجائزة الثانية أفضل صفقة في أسواق المال الإسلامية للعام.

وكانت الجائزة الثالثة عن أفضل صفقة رائدة للعام، والجائز الرابعة عن أفضل صفقة صكوك للعام.

حصل #صندوق_الاستثمارات_العامة على أربع جوائز خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024. pic.twitter.com/8KSJvhPdUg — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 10, 2024