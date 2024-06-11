يلماز: التضخم سينخفض في تركيا بدءا من يونيو

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قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز في مقابلة مع قناة إن.تي.في اليوم الاثنين إن التضخم في تركيا سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من يونيو /حزيران وسيتراجع دون 10% في 2026، وإن الأتراك سيبدأون في الشعور بانخفاض أسعار المستهلكين هذا الصيف.

وأضاف يلماز أن تركيا ستحافظ على نموها الاقتصادي القوي إلى جانب انخفاض التضخم، مضيفا أن النمو يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف برنامج الحكومة على المدى المتوسط ​​البالغ 4% بحلول نهاية العام.

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45% في مايو/أيار بما يفوق التوقعات قليلاً.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو/أيار، الذي بلغ خلاله 3.37%، مقارنة مع 3.18% في أبريل/نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 69.80%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.