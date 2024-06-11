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اقتصاد بريطانيا

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.4% بشكل غير متوقع

لفترة 3 أشهر المنتهية في أبريل

دبي - العربية.نت
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ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لفترة 3 أشهر المنتهية في أبريل إلى 4.4% وهو أعلى مستوى منذ عام 2021 .

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن البيانات تواصل الإشارة إلى احتمالات هدوء زخم سوق العمل، رغم استمرار النمو القوي في الأجور.

واستقر المعدل السنوي لنمو الأجور -باستثناء المكافآت- دون تغيير عند 6%، في حين ارتفع نظيره الأساسي المعدل وفقاً لتضخم أسعار المستهلكين ليسجل 2.3%.

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