اقتصاد بريطانيا
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.4% بشكل غير متوقع
لفترة 3 أشهر المنتهية في أبريل
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ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لفترة 3 أشهر المنتهية في أبريل إلى 4.4% وهو أعلى مستوى منذ عام 2021 .
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن البيانات تواصل الإشارة إلى احتمالات هدوء زخم سوق العمل، رغم استمرار النمو القوي في الأجور.
واستقر المعدل السنوي لنمو الأجور -باستثناء المكافآت- دون تغيير عند 6%، في حين ارتفع نظيره الأساسي المعدل وفقاً لتضخم أسعار المستهلكين ليسجل 2.3%.
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