"الثروة المعدنية" المصرية توقع اتفاقية لاستغلال خام فوسفات بـ250 مليون دولار

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شهد وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية المساهمين لإنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات المنخفض التركيز بين هيئة الثروة المعدنية وشركة غاز الشرق وشركة إيمكس إنترناشيونال بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا من الخام بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول في بيان إن المشروع يحقق قيمة مضافة للاستفادة من توافر خام الفوسفات ويمثل توطينا لتكنولوجيا متطورة تعد إضافة قوية لصناعة التعدين التي تشهد تنفيذ خطط عمل لتنميتها وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بكافة السبل والإمكانيات المتاحة فى ضوء ما تحققه من الوفاء باحتياجات الصناعة والزراعة وقطاع التشييد من خامات ، يتم توفيرها محليا.

وأكدت الحرص على الإسراع بتنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية، وأن الطريق ممهدة لإضافة العديد من المشروعات في ضوء توجه الحكومة لتيسير كافة إجراءات الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة، موضحة أن مشروع تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المنخفض التركيز يتم من خلال شركاء يتسمون بالريادة في مجالهم ممثلين فى هيئة الثروة المعدنية وشركات غاز الشرق وإيمكس بجانب شركات التنفيذ ومزودي التكنولوجيا والتصنيع، تيسين كروب أودا وسوفريكو وبرايون وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح البيان أن إنشاء الشركة الجديدة يعمل على تحقيق أقصى استفادة لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري باستخدام تقنية متطورة تعتمد على رفع تركيز الخام من عنصر الفوسفور كيميائيا لزيادة تركيز خام الفوسفات لمستويات تتجاوز 37 %.

وذكر البيان أنه سيتم تسويق المنتج النهائي من خام الفوسفات عالي التركيز للأسواق العالمية وخاصة لمصنعي حامض الفوسفوريك والأسمدة المركبة، مشيرا إلى أن شركة برايون التزمت بتوقيع عقد شراء طويل المدى لجزء كبير من خام الفوسفات المنتج عالي التركيز لاستخدامه فى منشآت إنتاج حامض الفوسفوريك الخاصة بها فى بلجيكا.

ويتسم المشروع بالاكتفاء الذاتي من الطاقة المولدة ذاتيا من البخار والطاقة بفضل وحدة حامض الكبريتيك التي ستؤمن الكمية المطلوبة من حامض الكبريتيك عن طريق حرق الكبريت إلى كبريتيد مع البخار والطاقة.

كما شهد الوزير توقيع عقد تنفيذ أعمال المشروع بين شركات غاز الشرق وإيمكس وتيسين كروب أودا وعنها يورج ريتسمان العضو المالي التنفيذي و سوفريكو وعنها جيل ديبواسون رئيس الشركة.

وستقوم شركة سوفريكو العالمية بنطاق أعمال استشاري إدارة المشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة، وتتولى شركة تيسين كروب أودا أعمال تنفيذ المشروع لما لديها من خبرات واسعة فى مجال الأسمدة.