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موانئ القمح في أوكرانيا (شترستوك)
موانئ القمح في أوكرانيا (شترستوك)
لبنان

متعاملون: لبنان يشتري نحو 63 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة

طلب الشحن السريع للكميات

دبي - العربية.نت
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إنه يُعتقد أن الحكومة اللبنانية اشترت نحو 63 ألف طن من القمح في مناقصة من المتوقع أن يكون منشأها كلها من أوكرانيا.

وأضاف المتعاملون أن لبنان طلب الشحن السريع للقمح.

وجدير بالذكر أن أسعار القمح في أوروبا انخفضت يوم الاثنين الماضي لمخاوف من أن يؤدي حظر الاستيراد الذي فرضته تركيا إلى تراجع الطلب العالمي، لكن انخفاض اليورو حد من الخسائر، وكانت عقود قمح الطحين لشهر سبتمبر/أيلول قد هبطت في بورصة يورونيكست ومقرها باريس 1% إلى 241.25 يورو (259.08 دولار) للطن.

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