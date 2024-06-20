بنك إنجلترا يبقي الفائدة عند 5.25%.. أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا

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أبقى بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25%، على الرغم من انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء بالبنك عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا.

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قال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي في بيان: "إنها أخبار جيدة أن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2%". "نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضًا ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25% في الوقت الحالي".

صوت 7 أعضاء لصالح عدم التغيير بينما صوت اثنان لصالح خفض أسعار الفائدة. جاء التصويت متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي. ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس/آب بعد سلسلة من الارتفاعات.

من المرجح أن يخيب القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، آمال حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في غضون أسبوعين.

كان رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعتبر هذا التخفيض بمثابة أخبار اقتصادية إيجابية، خاصة أنه كان سيصاحبه انخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري.

أصرت اللجنة على أن الانتخابات الوشيكة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب العمال المعارض الرئيسي بقيادة كير ستارمر، ليس لها أي تأثير على قرارها.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Trade & Working Capital بيهس بغدادي، إن انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بسبب قطاع الأغذية والطاقة.

وقال بغدادي في مقابلة مع "العربية Business" إن التضخم في قطاع الخدمات سجل 5.7% خلال شهر مايو وهو أعلى من تقديرات المركزي البريطاني عند 5.3%، بسبب المراحل الانتقالية لزيادة المعاشات وزيادة أسعار الخدمات.

وأشار إلى أن هذه المستويات مؤقتة ولن تستمر طويلا، وهو ما يدفع البنك المركزي البريطاني بعد انتهاء الانتخابات العامة إلى الاتجاه نحو خفض الفائدة في شهر أغسطس المقبل.