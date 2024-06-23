اليوم بدء الاشتراك بإصدار يونيو لمنتج "صح" في السعودية.. بعائد 5.55%

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن فتح الاشتراك في إصدار شهر يونيو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد اعتباراً من اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن الصكوك عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين.

وتم تحديد نسبة العائد عند 5.55%، وسيتم التخصيص في يوم 9 يوليو، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 14 يونيو حتى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 21 يوليو.

وأظهرت البيانات أنه تم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​

والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوماً حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم.

يأتي منتج "صح" ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.