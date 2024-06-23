تقرير: معدلات الفقر تتراجع بصورة ملحوظة بين المغاربة

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أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدلات الفقر في المغرب شهدت انخفاضا عاماً مع بقاء معدلاته أكبر تركيزاً في المناطق القروية.

وأوضحت المندوبية في تقرير لها بعنوان "السكان والتنمية في المغرب 30 سنة بعد مؤتمر القاهرة لـ1994" نشرته أول من أمس، أنه على الصعيد الوطني انخفض معدل الفقر المطلق من 4.8% سنة 2013 إلى 1.7 في سنة 2019.

وحسب مكان الإقامة، يضيف التقرير، انخفض معدل الفقر المطلق على التوالي من 1.6%ة إلى 0.5% في المناطق الحضرية، من 9.5% إلى 3.9%في المناطق القروية، بحسب موقع "المغرب الاقتصادي".

وتزامنا مع انخفاض الفقر المطلق، يشير التقرير، شهدت الهشاشة الاقتصادية، أيضا، انخفاضا ملحوظا. وهكذا انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون هشاشة اقتصادية من 12.5% سنة 2013 إلى 7.3 % سنة 2019 على الصعيد الوطني.

وعلى صعيد آخر، أبرز تقرير المندوبية، أن الدخل المتوسط السنوي للفرد ارتفع من حوالي 11000 درهم إلى 24000 درهم بين سنتي 2001 و 2020، مسجلا نموا متوسطا بنسبة 4.2% سنويا.

وأخذا بعين الاعتبار الانخفاض الذي عرفه معدل التضخم، شهدت القدرة الشرائية زيادة متوسطة سنوية بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة. ومن خلال معطيات البحوث الوطنية حول استهلاك الأسر، فقد تضاعف مستوى المعيشة أكثر من مرتين، حيث ارتفع من حوالي 8300 درهم سنويا سنة 2001 إلى حوالي 20400 درهم بين سنتي 2019 و 2020، أي بزيادة سنوية متوسطة ملموسة ناهزت 3.2% بين 2001 و 2007، وبزيادة 3.6% بين 2007 و 2014، وزيادة ناهزت 2.7% بين 2014 و 2019.