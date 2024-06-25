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اقتصاد الإمارات

الإمارات تبيع سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار

بعائد 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء، أن الإمارات بدأت عملية بيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على ترتيب الإصدار أن الإمارات تبيع الأوراق المالية بعائد 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

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كما أنه أقل من السعر الاسترشادي الأولي الذي حددته عند 90 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه، وذلك بعد أن تجاوز الطلب 5.75 مليار دولار.

ويتولى كل من كريدي أغريكول سي.آي.بي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" دور المديرين الرئيسيين للإصدار ومديري الدفاتر المشتركين.

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