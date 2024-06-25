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الفائدة

التضخم في كندا يرتفع بشكل غير متوقع بعد خفض الفائدة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% في مايو

دبي - العربية.نت
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ارتفع التضخم في كندا بشكل غير متوقع بعد أقل من 3 أسابيع من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ليكون الأول ضمن مجموعة السبع في هذه الخطوة، ما يلقي بظلاله على توقعات المزيد من التيسير في سعر الفائدة

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مرتفعًا من 2.7% في الشهر السابق،

ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الخدمات، وهذا أسرع من متوسط ​​التقديرات البالغ 2.6% بحسب استطلاع بلومبرغ.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6%، مقابل توقعات بزيادة 0.3% وارتفاعًا من 0.5% في أبريل.

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